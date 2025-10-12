Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mladý muž spadol zo strechy, zasahoval vrtuľník z Trenčína

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muž utrpel závažné poranenia dolných končatín, chrbtice a existovalo podozrenie aj na poranenie vnútorných orgánov.

Lubina 12. októbra (TASR) - Trenčianska posádka leteckých záchranárov zasahovala v nedeľu popoludní v obci Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom), kde sa po páde zo strechy vážne zranil 28-ročný muž. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Muž utrpel závažné poranenia dolných končatín, chrbtice a existovalo podozrenie aj na poranenie vnútorných orgánov. Pilot vrtuľníka pristál na najbližšom vhodnom mieste a pacienta, ktorý bol primárne ošetrený posádkou pozemných záchranárov, následne transportovali k vrtuľníku.

„Tím leteckých záchranárov mu na mieste doplnil ďalšiu nevyhnutnú liečbu a po stabilizácii zdravotného stavu bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. Následne bol letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov,“ priblížili zásah leteckí záchranári.



