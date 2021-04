Mladý muž venoval bánovskej nemocnici chrániče uší na respirátory

Bánovce nad Bebravou 8. apríla (TASR) - Mladý elektrikár z Bánoviec nad Bebravou vyrába vo svojom voľnom čase chrániče, ktoré zabraňujú tlaku na uši pri nosení respirátorov. Pomôcku vyrába 25-ročný Michal Bojo na 3D tlačiarni, viacero kusov venoval i zdravotníkom do nemocnice v Bánovciach nad Bebravou. Informovala o tom vo štvrtok Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



"Pracujem ako elektrikár. Vo voľnom čase sa venujem elektronike, 3D tlačiarňam aj novinkám z odboru automatizácie a IT. Tak mi aj napadlo skúsiť vyrobiť chrániče proti tlaku na uši z plastu pomocou 3D tlačiarne," spomenul Bojo.



Chrániče uší od bánovského inovátora úplne odstránia tlak, ktorý vytvára gumička respirátora okolo ucha. Gumička sa totiž zapína za krk na háčik, ktorý je súčasťou šetriča uší.



Pomôcky venoval Bojo aj bánovskej nemocnici, ktorú si podľa svojich slov vybral preto, lebo tam je najviac zdravotníkov. Chrániče uší od neho dostali i pracovníci z tamojšieho mobilného odberového miesta, kde sa bol s priateľkou testovať. "Jednoznačne sú cieľovou skupinou ľudia, ktorí nosia respirátory, hlavne zdravotníci, a tých je v našej nemocnici asi najviac pokope. Obdaroval som ešte domov dôchodcov, Archu v Bánovciach nad Bebravou, zubárov a rehabilitačné oddelenie," dodal Bojo.



"Veľmi si vážime nápad, ako aj tento malý dar, ktorý nám však prináša veľkú pomoc. Všetci zamestnanci v nemocnici nosia respirátory celé hodiny, máme skúsenosti, že to býva bolestivé. Táto nenápadná pomôcka náš problém úplne vyrieši a sme za ňu veľmi vďační," skonštatovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.