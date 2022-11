Mladý Oravčan mal po hádke bodnúť druhého muža nožom do chrbta

Dolný Kubín 7. novembra (TASR) – Mladík z okresu Dolný Kubín mal po hádke bodnúť druhého muža nožom do chrbta. Polícia ho obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová s tým, že k udalosti došlo v piatok (4. 11.) večer v obci Zázrivá.



Obvinený 19-ročný Marek mal na dvore rodinného domu po predchádzajúcom vzájomnom konflikte jedenkrát nožom bodnúť 28-ročného muža do oblasti chrbta. "Napadnutý utrpel zranenie s dobou liečenia nad 14 dní, bez poškodenia vitálne dôležitých orgánov," priblížila hovorkyňa.



Počas dokumentovania skutku policajti zaistili nôž, ktorý zašlú na expertízne skúmanie.



"Vyšetrovateľ Policajného zboru spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala Kremeňová.