DRÁMA VO VLAKU: Mladý Rakúšan bez dokladov napadol vlakvedúcu

Bratislava 4. septembra (TASR) - Obvineniu z trestného činu výtržníctva čelí 26-ročný Rakúšan. Muž bez cestovného lístka fyzicky zaútočil v noci vlakvedúcu vo vlaku smerujúcom do Dunajskej Stredy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Ženu napadol údermi päsťami do hlavy, na čo spadla na zem. Muž v agresívnom správaní pokračoval aj voči ostatným cestujúcim," priblížil Szeiff.



Po zavolaní na linku tiesňového volania vlak zastavil na stanici v Podunajských Biskupiciach a muž z vlaku utiekol. Policajnej hliadke sa ho podarilo vypátrať na Dvojkrížnej ulici. Muž následne na policajtov fyzicky zaútočil. Tým sa ho však podarilo spacifikovať aj za použitia donucovacích prostriedkov.



Muža bez dokladov totožnosti eskortovali na policajné oddelenie. Tam zistili nielen jeho totožnosť, ale aj to, že má celkovo 46 záznamov o trestnej činnosti, napríklad krádež, lúpež, útok na úradnú osobu, vydieranie či nebezpečné vyhrážanie. Dychová skúška u muža alkohol nepotvrdila.



Obvinený skončil v cele policajného zaistenia.