OPITÝ MLADÍK HAVAROVAL: Zranený skončil v nemocnici

Košeca 11. septembra (TASR) – Pravdepodobne rýchla jazda, neskúsenosť, ale aj alkohol v dychu boli príčinami dopravnej nehody medzi obcami Košeca a Košecké Podhradie v Ilavskom okrese. Mladý vodič utrpel zranenie. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"Vodič automobilu značky Renault pri odbočke na lesnú cestu zišiel v zákrute mimo vozovku, narazil do dopravnej značky, po čom sa vozidlo niekoľkokrát pretočilo," informovala polícia.



Mladému vodičovi (21 rokov) namerali v dychu 0,77 promile alkoholu. So zraneniami ho previezli do nemocnice. Príčiny vzniku nehody polícia vyšetruje.