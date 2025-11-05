Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mladý vodič jazdil po Martine v protismere, nafúkal 1,71 promile

Snímka z miesta dychovej skúšky. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Mužovi bolo vznesené obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Martin 5. novembra (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 22-ročný vodič, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého a navyše v protismere na jednej z miestnych komunikácií v Martine. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Muža za volantom osobného auta zastavili policajti z obvodného oddelenia Martin - východ. „Pri kontrole vodič vykonal dychovú skúšku s výsledkom 0,82 mg/l, čo je 1,71 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu,“ priblížila polícia.

Doplnila, že policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. „Mužovi bolo vznesené obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.

