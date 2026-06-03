< sekcia Regióny
Mladý vodič nabúral do plotu: Skončil v nemocnici
Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.
Autor TASR
Brehy 3. júna (TASR) - Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy bola príčinou vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu ráno v obci Brehy v okrese Žarnovica. Mladý vodič vozidla Audi A4 nezvládol riadenie a v miernej zákrute narazil do oplotenia rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.
Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.