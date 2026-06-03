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Mladý vodič nabúral do plotu: Skončil v nemocnici

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.

Autor TASR
Brehy 3. júna (TASR) - Pravdepodobne neprimeraná rýchlosť jazdy bola príčinou vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v stredu ráno v obci Brehy v okrese Žarnovica. Mladý vodič vozidla Audi A4 nezvládol riadenie a v miernej zákrute narazil do oplotenia rodinného domu. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.

Ako uviedla, vo vozidle sa nachádzali tri osoby. Dvaja spolujazdci utrpeli povrchové zranenia, vodiča vo vážnom stave previezli do nemocnice.
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