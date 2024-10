Mladý vodič narazil v Prečíne do oplotenia troch rodinných domov

Prečín 7. októbra (TASR) - Považskobystrickí dopravní policajti vyšetrujú dopravnú nehodu v obci Prečín v okrese Považská Bystrica. Mladý vodič narazil autom do oplotenia troch rodinných domov. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"Dvadsaťročný vodič na vozidle Honda Civic neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. Prednou časťou vozidla narazil do kovového oplotenia rodinného domu, no v jazde pokračoval. O pár domov ďalej opäť narazil do kovového oplotenia rodinného domu. Zastavil ho až betónový múr pri treťom rodinnom dome, kde poškodil aj prednú stenu domu," informuje polícia.



Pri dopravnej nehode došlo k dvom ľahkým zraneniam. Dychová skúška u vodiča vozidla bola negatívna. Celková škoda bola vyčíslená na 7000 eur.