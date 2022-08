Mladý vodič spôsobil v Handlovej dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu

Handlová 2. augusta (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 19-ročný muž. Vodič Volkswagenu Passat v Handlovej v pondelok (1. 8.) ráno spôsobil pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu, na rozhodnutie súdu o prípadnom väzobnom stíhaní čaká v cele. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodič po prejdení ľavotočivej zákruty vyšiel mimo cesty vpravo, kde narazil do dvoch odpadových nádob a následne narazil do oplotenia rodinného domu. Pri nehode sa nezranil," opísala Kuzmová.



Privolaná policajná hliadka podľa nej podrobila mladého muža dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 2,54 promile. Pri opakovanej dychovej skúške zistili policajti ešte vyššiu hodnotu, a to 2,58 promile alkoholu.



"Policajti vodičovi zadržali vodičský preukaz a obmedzili ho na osobnej slobode. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov policajný vyšetrovateľ odovzdal spisový materiál prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby. Obvinený si počká na rozhodnutie súdu v cele policajného zaistenia," dodala Kuzmová.