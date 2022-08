HRAL SA NA SCHOVÁVAČKU: Vodič utiekol po kolízii do kukuričného poľa

Galanta 1. augusta (TASR) - Do poľa s kukuricou utiekol 21-ročný vodič Škody Fabia po tom, ako bol v sobotu (30. 7.) medzi mestom Galanta a obcou Čierny Brod účastníkom kolízie s protiidúcim autom. Policajti mu namerali po dolapení takmer 2,5 promile alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



K nehode došlo v krátko pred polnocou, mladík v aute Škoda Fabia mal z neznámych príčin prejsť do protismeru. "Keď sa vracal do svojho pruhu, narazilo do jeho ľavej zadnej časti protiidúce auto Kia Rio. Po náraze odhodilo Fabiu mimo cestu a skončila na streche. Zo zdemolovaného auta mladý muž vystúpil a utiekol do kukuričného poľa. Druhý 42-ročný muž zostal na mieste a počkal na príchod policajnej hliadky. Tá ho podrobila dychovej skúške, pri ktorej nafúkal viac ako 0,5 promile," opísala hovorkyňa.



Po mladom vodičovi pátrali policajti, spolu so psovodom a jeho služobným psom prehľadávali okolie nehody. "Netrvalo dlho a muža sa im podarilo z jeho úkrytu v kukurici vytlačiť na cestu, kde ho hliadka obmedzila na osobnej slobode. Previezli ho späť na miesto zrážky a vykonali s ním aj dychovú skúšku," dodala. Policajti obom vodičom na mieste zadržali vodičské preukazy a ďalšiu jazdu im zakázali. Dopravná polícia nehodu naďalej vyšetruje a vec rieši v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.