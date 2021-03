Mladý vodič v Kremničke skončil s autom v potoku, stíhajú ho pre drogy

Banská Bystrica 22. marca (TASR) – V Kremničke, časti mesta Banská Bystrica, havaroval v sobotu (20. 3.) 19-ročný vodič osobného auta, ktorý neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk, narazil do zvodidiel a s autom vbehol do potoka. Spolu s ním bol vo vozidle aj 18-ročný spolujazdec.



"Pri dokumentovaní dopravnej nehody policajti našli tri škatuľky a vo vnútri jednej z nich bolo vrecúško s neznámou zelenou sušinou, vedľa nich sa nachádzala i sklenená nádoba 'vodná fajka' a plastová rúrka. Tieto veci do kríkov odhodil spolujazdec po vystúpení z auta," informovala v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



Podľa nej sa pri nehode nikto nezranil a u vodiča alkohol nezistili, ale z dôvodu prípadného požitia inej návykovej látky mu odobrali biologický materiál.



Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania a polícia začala trestné stíhanie i pre drogovú trestnú činnosť.