Zišiel mimo cesty a narazil do stromu, zranili sa traja mladí ľudia

Rakoľuby 10. septembra (TASR) - Zranenia dvoch mladých žien (17, 18) si vyžiadala piatková (6. 9.) dopravná nehoda pred obcou Rakoľuby v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Devätnásťročný vodič osobného automobilu zišiel z neznámych príčin z vozovky, automobil sa prevrátil na bok a narazil do stromu. Na vozidle vznikla totálna škoda vo výške 5000 eur.



Spolujazdkyne previezli so zraneniami do nemocnice. Dychová skúška vodiča bola negatívna. Príčiny dopravnej nehody vyšetruje polícia.