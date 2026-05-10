Mladým stromom pomáha v dňoch bez zrážok 500 zavlažovacích vakov
Autor TASR
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Extrémne málo zrážok, ktoré sprevádzalo príchod jarného obdobia, ovplyvnilo aj údržbu mestskej zelene v Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) vykonávajú pravidelnú zálievku drevín a kvetinových záhonov. Každý deň vyvezú do ulíc v priemere 25.000 litrov vody, aby pomohli najmä stovkám mladých stromčekov, ktoré v meste za posledné obdobie vysadili. Informovala o tom mestská organizácia ZAaRES aj primátor Ján Nosko na sociálnej sieti.
Podľa nich práve mladé stromčeky sú v týchto teplých dňoch najzraniteľnejšie a vyžadujú si osobitnú pozornosť. Pri ich starostlivosti im výrazne pomáhajú zavlažovacie vaky, ktoré ZAaRES postupne umiestňuje po celom meste v celkovom počte 500 kusov.
„Vaky fungujú na princípe kvapkovej závlahy, keď sa voda uvoľňuje priamo ku koreňom počas piatich až deviatich hodín. Na rozdiel od klasického polievania, pri ktorom voda často odtečie po tvrdom povrchu, vak zabezpečí, že sa vlhkosť dostane hlboko do pôdy bez zbytočných strát. Strom tak nie je vystavený šoku z nárazového preliatia,“ vysvetlil Nosko.
Ďalším opatrením je použitie mulčovacej kokosovej plachty, ktorá obmedzuje vyparovanie vody od koreňov, je v prírode rozložiteľná a zároveň pôsobí ako hnojivo. Pravidelným dopĺňaním vody do vakov sa zabezpečujú pre mestskú zeleň tie najlepšie podmienky na zdravý rast, aby stromy zvládli aj horúce letné dni.
„Mladý strom je po výsadbe vystavený ťažkým podmienkam mestského prostredia. Zavlažovací vak spolu s hnojením je preň v týchto suchých dňoch niečo ako infúzia. Dodáva mu silu prežiť kritické obdobie. Naším cieľom nie je stromy len sadiť, ale postarať sa o to, aby tu s nami zostali pre ďalšie generácie,“ zdôraznil vedúci odboru verejnej zelene ZAaRES Adrián Kostúr.
