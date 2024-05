Mlyny v Skalici priblížili svoju históriu a význam počas DOD

Skalica 11. mája (TASR) - Zviditeľniť mlyny ako jeden z najvýznamnejších vynálezov ľudstva a sprístupniť verejnosti neprístupné stavby s bohatým príbehom je cieľom Dňa otvorených mlynov. Prvý ročník celoštátneho podujatia v Českej republike organizuje v sobotu Technické múzeum v Brne, pripojili sa však aj dva slovenské mlyny - bývalý vodný Mlyn bratov Pilárikových v Skalici a veterný mlyn v Holíči, informovala Turistická informačná kancelária mesta Skalica.



Podujatie sa koná pri príležitosti výročia vzniku prvého mlynárskeho erbu, ktorý vznikol pred 908 rokmi 13. mája 1116. Návštevníci môžu absolvovať prehliadky mlynov, ukážky ich fungovania a získajú informácie o ich histórii a význame.



Veterný mlyn v Holíči bol postavený koncom 19. storočia. Je jediným zachovaným kamenným mlynom na Slovensku. V mlyne sa mlelo ešte počas prvej svetovej vojny a následne aj po druhej svetovej vojne, ale len v malých potrebách a zrejme na benzínový pohon.



Devastácia mlyna nastala po roku 1950. V 70. rokoch 20. storočia bol veterný mlyn odpredaný miestnemu poľovníckemu združeniu a v roku 1972 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po rekonštrukcii slúžil ako zázemie pre miestne poľovnícke združenie a posledné roky ako stála expozícia Mestského múzea a galérie v Holíči. Verejnosti je sprístupnený počas letnej turistickej sezóny so stálou expozíciou o mlynoch na Záhorí a rakúskej oblasti Weinviertel.



Mlyn bratov Pilárikových v Skalici, pôvodne vodný mlyn, kúpili bratia v 20. rokoch minulého storočia. Starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon. Mlyn slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, keď bol definitívne zatvorený. Mlela sa v ňom pšenica a raž, ale aj jačmeň, detská krupica a krúpy. V súčasnosti je zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Mlyn sa stal významnou technickou pamiatkou so zachovaným funkčným zariadením.