MMB: Gerulata si zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO zaslúži

Bratislava 30. júla (TASR) - Historická hodnota Limes Romanus vrátane Gerulaty v bratislavských Rusovciach, ako pozostatku Rímskej ríše a jej významu pre ľudstvo, si nesporne zaslúži zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V reakcii na piatkový zápis ďalšej slovenskej lokality do prestížneho zoznamu to uviedla Zuzana Palicová, poverená riadením Múzea mesta Bratislavy (MMB), ktoré od roku 1987 Gerulatu spravuje.Palicová upozornila, že okrem samotného rímskeho vojenského tábora – kastelu Gerulata v areáli Antickej Gerulaty MMB vo vlastníctve hlavného mesta, sú súčasťou zápisu do zoznamu UNESCO aj časti Gerulaty, nachádzajúce sa na pozemkoch mestskej časti Rusovce. "Ide o Dom s hypocaustom a Irkutskú ulicu, kde sa pôvodne nachádzal vicus (civilná osada), doložené je aj pohrebisko," objasnila.Antická Gerulata bola objavená v 60-tych rokoch 20. storočia. Za Národnú kultúrnu pamiatku ju vyhlásili v marci 1963. Nález bol aj dôvodom na pamiatkovú ochranu Rusoviec.MMB v súčasnosti pripravuje novú expozíciu, ktorej cieľom je modernou a atraktívnou formou prezentovať históriu Gerulaty.dodala Palicová.V piatok na 44. zasadnutí Výboru svetového dedičstva v čínskom meste Fu-čou schválili zápis lokality Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť). Jej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okrem Gerulaty aj Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži pri Komárne.Zapísaná lokalita znamená ôsmy slovenský zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V predchádzajúcich rokoch boli zapísané lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (všetky tri lokality boli zapísané v roku 1993); Historické jadro mesta Bardejov (zápis v roku 2000) a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (zápis v roku 2008). Medzi prírodnými lokalitami sú zapísané Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu – spoločná lokalita s Maďarskom (zápis v roku 1995, rozšírenie v roku 2000) a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – spoločná lokalita s Nemeckom, Ukrajinou, Rakúskom, Albánskom, Belgickom, Bulharskom, Chorvátskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom a Španielskom (zápis v roku 2007, rozšírenie v rokoch 2011, 2017 a 2021).