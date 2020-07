Mnohé stromy v Sade Janka Kráľa sú podľa mesta v zlom stave

Bratislava 21. júla (TASR) – Mnohé stromy v Sade Janka Kráľa v Bratislave sú aj pre dlhodobo zanedbávanú údržbu v zlom stave. Tvrdí to bratislavský magistrát s tým, že viaceré stromy trápia hlboko otvorené dutiny na kmeni či kostrových konároch, preschnutie koruny, hubové ochorenia i parazity. Hlavné mesto preto realizuje v sade a jeho okolí orezy a výruby chorých drevín.



"Poškodené stromy predstavujú bezpečnostné riziko pre svoje okolie. Práve preto postupne zabezpečujeme dôležité zdravotné a bezpečnostné zásahy a do roku 2022 ošetríme v tomto parku všetky dreviny, ktoré to potrebujú," deklaruje hlavné mesto na sociálnej sieti. V rámci projektu revitalizácie Sadu Janka Kráľa bude samospráva postupne pokračovať rekonštrukciou lavičiek, zverokruhov, osvetlenia, chodníkov a fontány v parku. Magistrát preto žiada verejnosť o trpezlivosť pri dočasných obmedzeniach a tiež o opatrnosť, najmä vo veternom počasí.



Najstarší verejný park v strednej Európe – Sad Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke - čaká spolu s neďalekým Tyršovým nábrežím po mnohých rokoch revitalizácia. Sad prešiel minulý rok opäť do správy hlavného mesta. Predchádzali tomu niekoľkoročné spory medzi mestom a mestskou časťou Petržalka, ktoré sa nevedeli dohodnúť napríklad na tom, kto by mal vypracovať inventarizáciu a dendrologický posudok na zeleň v parku, ktorý je podkladom pre plán výsadby drevín. Dlhé roky tak bol známy stav stromov len na základe dendrologického posudku z roku 2005.



Hlavné mesto nakoniec prejavilo záujem o zjednotenie správy pozemkov do logických celkov, ktoré budú mať jedného správcu, a začalo s prípravou revitalizácie celého územia.