Mnohí pacienti pred operáciou kĺbov nepodstúpia správne vyšetrenia

Skalica 23. marca (TASR) - Na ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice Agel Skalica sa každoročne vykoná 250 operácií totálnych endoprotéz (TEP), teda umelých náhrad veľkých končatinových kĺbov. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Najčastejšie ide o operácie bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, menej často aj členkového. "Všetky zákroky si vyžadujú rozsiahlu prípravu a dokumentáciu. Stáva sa však, že pacient aj napriek opakovaným konzultáciám nesprávne urobí prípravu, čo má za následok zrušenie plánovanej operácie," povedala Pavliková.



Ako doplnila, chyby vznikajú pri takzvaných kultivačných vyšetreniach a vyšetreniach vylúčenia fokusových infekcií. Stáva sa tak, že pacient, ktorý čaká na operáciu niekedy aj trištvrte roka, príde o termín operácie pre nesprávne vyšetrenie moču. "Napríklad pacient prinesie iba biochemické a sedimentové vyšetrenie moču namiesto kultivačného. Problémom je aj to, keď pacient nejaké vyšetrenie vynechá alebo ho má spravené neskoro," uviedol primár ortopedického oddelenia Daniel Vidovič.



Pri operáciách je súčasťou prípravy aj zubné vyšetrenie, keď sa hľadajú skryté infekty v ústnej dutine, pod zubami a podobne. Ďalej je potrebné absolvovať krčné vyšetrenie, kde sa okrem hľadania fokusov nosa a úst robia aj výtery z hrdla a následne sa vyšetrujú na prítomnosť baktérií, ktoré môžu spôsobiť ochorenie.



Ako problémové sa tiež javí aj časové rozmedzie, keď pacient začne vyšetrenia riešiť. "Každému pacientovi zdôrazňujeme, aby fokusové a kultivačné vyšetrenia začal realizovať štyri až šesť týždňov pred plánovanou operáciou, pretože v prípade nejakého nálezu sa musí infekcia preliečiť," doplnil Vidovič.



Ako posledné pacient postúpi predanestetické vyšetrenie, a to niekoľko dní pred operáciou. "Apelujeme na to, aby bol pacient pred operáciou maximálne v poriadku, keďže dodržanie tohto celého postupu je kľúčom k tomu, aby pacient mohol byť podrobený operácii, tá bola úspešná a bolo minimalizované riziko, ktoré je s ňou spojené," povedal primár.