Mnohonásobní darcovia krvi môžu v Banskej Bystrici využívať benefity

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) – Mnohonásobní darcovia krvi z Banskej Bystrice, držitelia Janského alebo Kňazovického medaily, môžu v meste pod Urpínom využívať viaceré benefity.



Ako TASR v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, majú napríklad zľavu na vstupnom na krytú plaváreň na Štiavničkách. Uplatniť si ju môže každý, kto daroval krv aspoň 20-krát a je držiteľom minimálne striebornej Janského plakety. Na získanie zľavy je potrebné predložiť preukaz držiteľa.



"Samospráva darcom krvi umožňuje bezplatný vstup na Hodinovú vežu, ktorá v rokoch 2017 a 2019 získala za svoju atraktivitu od najväčšieho cestovateľského portálu na svete TripAdvisor certifikát výnimočnosti. Rovnako aj do Thurzo – Fugger zážitkovej expozície v Barbakane, ktorú sme sprístupnili v marci tohto roka," konštatoval primátor Ján Nosko.



Ďalším benefitom sú tiež vstupy na vybrané kultúrne podujatia organizované mestom v Robotníckom dome. "Je potrebné to vopred odkomunikovať a elektronicky nahlásiť na e-mailovej adrese: rd@banskabystrica.sk. Treba predložiť preukaz držiteľa Janského alebo Kňazovického medaily," doplnila Lýdia Baranová, vedúca Robotníckeho domu.



V rámci Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici, do ktorého sú zaradené aj okresy Brezno, Zvolen, Detva a Krupina, získalo len vlani niektorú z Janského plakiet 742 darcov. Ďalším 17 udelili Kňazovického medailu.