Mnohým prevádzkovateľom hazardných hier končia v roku 2024 licencie

Bratislava 8. októbra (TASR) - Mnohým prevádzkovateľom hazardných hier na území Bratislavy sa v auguste a septembri 2024 končia platné licencie. Výnimkou sú kasína, ktorým sa platnosť licencií končí až koncom roka 2025. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Práve budúci rok očakáva hlavné mesto aj výrazný výpadok príjmov z technických zariadení.



"Vychádzajúc z vydaných licencií zo strany Úradu pre reguláciu hazardných hier, kde je uvedená aj doba ich platnosti, sa v roku 2024 predpokladá s výraznejším znížením počtu herní v porovnaní s rokom 2023," skonštatoval Bubla.



Po danom termíne by už podľa neho nemali zostať prevádzkovatelia s licenciou na herne. Podľa hovorcu by sa tak stalo v prípade, ak nepríde k zmene zákona a odňatiu všetkých právomocí obciam v oblasti hazardných hier.



S výrazným znížením počtu herní však súvisia aj výraznejšie výpadky v príjmoch hlavného mesta. Kým v roku 2023 očakáva magistrát príjmy vo výške 2,2 milióna eur, budúci rok ich predpokladá na úrovni 1,48 milióna eur. To je o zhruba 700.000 eur menej. "V rozpočte na rok 2024 sa s výpadkom počíta," poznamenal Bubla.



Pre porovnanie, z hľadiska rozpočtu boli príjmy z technických zariadení v roku 2020 vo výške 2.627.343 eur. V roku 2021 boli príjmy vo výške 2.417.655 eur a vlani, teda v roku 2022, boli príjmy vo výške 2.362.273 eur.



Bratislava zároveň určila dni v roku 2023, keď bude zakázané v meste prevádzkovať hazardné hry. Tento týždeň o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci, ktorí prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Takéto VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo každoročne.



V Bratislave je od začiatku roka 2021 zakázané umiestnenie herní a kasín na území hlavného mesta. V budúcnosti, po vypršaní licencií, sa tak už nebudú môcť nachádzať v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách na obchod a služby, budovách na kultúru a verejnú zábavu či v bytových domoch. Zákaz sa týka nových žiadostí o umiestnenie herne či kasína. Platnosť licencií, ktoré majú ešte súčasné prevádzky s hazardom v Bratislave, je väčšinou do konca roka 2023 - 2024.