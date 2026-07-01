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Množstvo holubov v Partizánskom pomôžu znížiť sokoly sťahovavé
K opatreniu pristúpila samospráva na základe požiadaviek obyvateľov, primátor ho označil za maximálne ekologické.
Autor TASR
Partizánske 1. júla (TASR) - Množstvo holubov najmä na sídliskách v Partizánskom pomôžu znížiť sokoly sťahovavé. Ako prirodzený predátor by mali zabezpečiť odsun holubov na iné miesta. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
K opatreniu pristúpila samospráva na základe požiadaviek obyvateľov, primátor ho označil za maximálne ekologické. „Dostali sme ponuku od sokoliarov, aby sme tu vytvorili priestor na udomácnenie sokola sťahovavého, ktorý je prirodzeným predátorom vo vzťahu k holubom,“ spomenul Božik.
Trvať to bude podľa neho minimálne rok alebo dva, kým sa sokoly na území domestikujú a istým spôsobom začnú znižovať počet holubov. „Ak sa tu časť vtáčej ríše dozvie, že je tu predátor, ktorý ohrozuje život, bude sa snažiť z tohto prostredia dostať niekam inam,“ podotkol.
Pri riešení problému sa partizánska samospráva inšpirovala v iných slovenských mestách, ako sú Topoľčany alebo Senica, vyskúšala ho i Univerzitná nemocnica Martin, dodal Božik.
K opatreniu pristúpila samospráva na základe požiadaviek obyvateľov, primátor ho označil za maximálne ekologické. „Dostali sme ponuku od sokoliarov, aby sme tu vytvorili priestor na udomácnenie sokola sťahovavého, ktorý je prirodzeným predátorom vo vzťahu k holubom,“ spomenul Božik.
Trvať to bude podľa neho minimálne rok alebo dva, kým sa sokoly na území domestikujú a istým spôsobom začnú znižovať počet holubov. „Ak sa tu časť vtáčej ríše dozvie, že je tu predátor, ktorý ohrozuje život, bude sa snažiť z tohto prostredia dostať niekam inam,“ podotkol.
Pri riešení problému sa partizánska samospráva inšpirovala v iných slovenských mestách, ako sú Topoľčany alebo Senica, vyskúšala ho i Univerzitná nemocnica Martin, dodal Božik.