Množstvo odpadu v tatranských plesách každoročne klesá

Vysoké Tatry 14. októbra (TASR) - Množstvo odpadu, ktorý každoročne z tatranských plies vyzbierajú potápači počas akcie Čisté vody, klesá a inak tomu nebolo ani tento rok. Koncom minulého týždňa sa ponorilo 59 potápačov do štyroch tatranských plies a kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica, aby vyčistili ich dno od odpadkov, ktoré sa tam dostanú najmä počas letnej sezóny. Hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Nina Obžutová uviedla, že na breh vyniesli približne 82 kilogramov odpadkov, čo je o takmer 36 kíl menej, ako vlani.



"Celý deň 31. ročníka akcie Čisté vody prevládalo sychravé počasie. Hmla, dážď a voda, ktorej teplota nepresiahla šesť stupňov, ale pre skúsených potápačov neboli prekážkou, aby pozbierali to, čo do prírody nepatrí," uviedla Obžutová.



Pod hladinu Štrbského plesa sa ponorilo 29 potápačov, ktorým sa podarilo nájsť dohromady 49,5 kilogramu odpadkov, čo bolo najviac spomedzi tatranských plies. Okrem plastových pohárikov, potravinových obalov, našli aj mobilné telefóny, okuliare a klobúky, či lebku ovce. Pre Nové Štrbské pleso sa rozhodlo šesť potápačov, z ktorých každý našiel pol kilogramu odpadkov. "Na Popradskom plese vykonalo ponor 14 potápačov a podarilo sa im odbremeniť dno plesa o 12,5 kilogramu odpadu. Vo Velickom plese vyzbieralo desať potápačov len niečo cez tri kilá odpadkov. V porovnaní s minulými ročníkmi je to veľké zlepšenie," skonštatovala hovorkyňa. V kameňolome v Kvetnici v sobotu skupina 12 potápačov, z toho šesť "freediverov" vylovila ešte 11 kíl odpadu. Na brehu výdatne pomáhali žiaci z Popradu, ktorí vyčistili okolie.



Najúspešnejší spomedzi potápačov bol Michal Dic, ktorému sa podarilo vyzbierať 22 kilogramov odpadkov, na druhom mieste skončil Ľuboslav Krasňan s 9,5 kilogramami a za nimi sa umiestnil Martin Vorobeľ, ktorý vylovil sedem kilogramov odpadkov. Špeciálnu cenu udelili freediverom za dva kilogramy na Popradskom plese a šesť kilogramov v kameňolome v Kvetnici.



"Žiadne rekordy nepadli. Objem vyzbieraného odpadu má klesajúcu tendenciu a to nás mimoriadne teší. Záujem potápačov o túto dobrovoľnú akciu taktiež z roka na rok neutícha a stále máme dostatočný počet tých, ktorí sa nenechajú odradiť ani poveternostnými podmienkami, ani malým úlovkom," zhodnotil na záver koordinátor akcie Peter Spitzkopf zo Správy TANAP-u.