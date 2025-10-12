< sekcia Regióny
Množstvo zmesového komunálneho odpadu v Žiline kleslo o pätinu
Žilinský primátor Peter Fiabáne vidí za pozitívnymi výsledkami v triedení odpadu zodpovedný prístup obyvateľov a systematickú osvetu.
Autor TASR
Žilina 12. októbra (TASR) - Zavedenie množstvového zberu odpadu v rodinných domoch sa podpísalo na znížení celkového množstva vyprodukovaného odpadu v Žiline. Podľa vedúceho odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslava Vozárika od začiatku roka pokleslo množstvo vyprodukovaného odpadu medziročne približne o 3000 ton.
„Najväčší pokles nastal pri zmesovom komunálnom odpade, ktorý už nie je možné ďalej recyklovať, a to až o viac ako 22 percent. Pozitívne odhady pred zavedením množstvového zberu odpadu sa pritom pohybovali od 10 do 15 percent,“ poznamenal Vozárik.
Štatistické ukazovatele za prvých sedem mesiacov tohto roka zároveň hovoria o navýšení množstva vyhodeného kuchynského a reštauračného bioodpadu. „Množstvo biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu medziročne vzrástlo o 200 ton, čo predstavuje 300-percentný nárast. Opatrenie, že ľudia majú k dispozícii infraštruktúru vo forme vedierok a košíkov pre kuchynský odpad a nemusia ho hádzať do zmesového komunálneho odpadu, sa naplnilo,“ dodal Vozárik.
Žilinský primátor Peter Fiabáne vidí za pozitívnymi výsledkami v triedení odpadu zodpovedný prístup obyvateľov a systematickú osvetu. „To všetko môže významne ovplyvniť množstvo vyprodukovaného odpadu aj náklady na jeho spracovanie. V záujme udržateľnosti a budúcnosti mesta preto chceme aj naďalej pokračovať v aktivitách zameraných na triedenie, recykláciu a prevenciu vzniku odpadu,“ podotkol Fiabáne.
Od budúceho kalendárneho roka sa systém množstvového zberu odpadu otvára aj pre menšie bytové domy, pričom jeho zavedenie bude možné pri 187 adresách v Žiline. Podmienkou je, že do nového systému zberu odpadu sa prihlásia všetky domácnosti z vchodu bytového domu a sprístupnia zberné nádoby na komunálny odpad.
Od budúceho kalendárneho roka sa systém množstvového zberu odpadu otvára aj pre menšie bytové domy, pričom jeho zavedenie bude možné pri 187 adresách v Žiline. Podmienkou je, že do nového systému zberu odpadu sa prihlásia všetky domácnosti z vchodu bytového domu a sprístupnia zberné nádoby na komunálny odpad.