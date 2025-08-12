< sekcia Regióny
Rezort obrany sa vyjadril k tendru na nemocnicu v Prešove
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Verejný obstarávateľ tendra na novú nemocnicu v Prešove, teda Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, doplnila a overila požadované náležitosti, ktoré nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), a zaslala nové vyhodnotenia ponúk. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva obrany (MO) SR s tým, že úrad nariadil odstrániť len administratívne nedostatky, ktoré nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. TASR poslal stanovisko rezortu vedúci tlačového oddelenia Michal Bachratý.
„Verejný obstarávateľ 29. júla zrušil pôvodné oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na základe rozhodnutia ÚVO, doplnil a overil požadované náležitosti a 30. júla odoslal nové oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Z pohľadu vecného je potrebné konštatovať, že ÚVO nariadil kontrolovanému subjektu odstrániť len administratívne nedostatky, ktoré nemali vplyv na priebeh ani výsledok procesu verejného obstarávania,“ ozrejmil Bachratý.
Úrad pre verejné obstarávanie posúdil námietky neúspešného uchádzača v tendri na novú nemocnicu v Prešove a nariadil zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk vo výberovom konaní. Zároveň nariadil opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti osobného postavenia u úspešného uchádzača. Úrad tiež nariadil oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk písomne so všetkými náležitosťami. Zvyšné námietky navrhovateľa ÚVO zamietol.
Neúspešný uchádzač v tendri na novú nemocnicu v Prešove v júli podal námietky voči výsledkom verejného obstarávania. Námietkové konanie sa začalo 30. júna.
Úspešným uchádzačom v súťaži sa stala skupina dodávateľov BEKOR, ktorá ponúkla cenu vyše 451,11 milióna eur bez DPH. Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov Nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476,59 milióna eur. Rozhodovala najnižšia cena.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.
