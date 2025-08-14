< sekcia Regióny
Oslavy 81. výročia SNP pripomenú i 70. výročie vzniku Múzea SNP

Autor TASR
Banská Bystrica/Bratislava 14. augusta (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR aj tento rok pripravuje spolu s Úradom vlády SR a ďalšími spoluorganizátormi oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa uskutočnia 29. augusta v Banskej Bystrici. Súčasťou osláv tejto významnej etapy novodobých slovenských dejín bude bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program. TASR o tom vo štvrtok informovalo tlačové oddelenie MO.
„Tohtoročné oslavy sa budú niesť aj v znamení 70. výročia vzniku Múzea SNP. Zároveň Vojenský historický ústav, podobne ako počas tohtoročných osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch, pre verejnosť pripravuje stan SNP, v ktorom budú okrem iného vystavené dobové fotografie a videá z bojov v druhej svetovej vojne,“ priblížila riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády a ministra obrany Karin Silberhorn.
Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP sa začne o 10.00 h a verejnosť ho bude môcť sledovať na LED obrazovkách v parku pod Pamätníkom SNP a v priamom prenose STVR. Slávnostný program bude pokračovať príhovormi hostí a kultúrnymi vstupmi. Od 13.00 h nasleduje bohatý hudobno-kultúrny program a o 14.00 h približne 400 absolventov základného vojenského výcviku zloží pred zrakmi verejnosti i rodinných príslušníkov slávnostnú vojenskú prísahu. Súčasťou programu sú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie, modernej techniky Ozbrojených síl SR a ďalších ozbrojených zložiek.
„Máme pre návštevníkov pripravené aj prekvapenia, popoludní sa môžu tešiť na koncerty, počas celého dňa budú k dispozícii bufety, pitná voda a rôzne atrakcie, ktoré nadchnú všetky vekové kategórie. Ako v minulom roku, aj teraz ľudia prejdú bezpečnostnými kontrolami pred vstupom do areálu,“ doplnila Silberhorn.
Na účely komplexného informovania verejnosti MO spúšťa v týchto dňoch spolu s ostatnými partnermi informačnú a prezentačnú kampaň s cieľom priblížiť priebeh nadchádzajúcich osláv tejto významnej dejinnej udalosti. Kompletný program osláv, ako i ďalšie užitočné informácie súvisiace s bezpečnosťou návštevníkov osláv, so zmenami dopravného režimu či s mapami areálu budú dostupné na webovom sídle MO v rámci podstránky „81. výročie SNP“.
Ako dodal rezort obrany, prioritou je aj tento rok pokračovať v budovaní tradície a zabezpečiť dôstojné oslavy SNP zodpovedajúce jeho historickému významu s účasťou čo najširšej verejnosti.
