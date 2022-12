MO rešpektuje krok Kremnice posunúť spor o Rovnú horu na európsky súd

Bratislava/Kremnica 23. decembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR a štátny podnik Vojenské lesy a majetky (VLM) SR rešpektujú rozhodnutie mesta Kremnica obrátiť sa v súvislosti so sporom o Rovnú horu na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že rezort obrany rešpektuje právoplatné rozhodnutia súdov, ktoré v spore o lesný pozemok rozhodli v prospech vojenských lesov.



"Ponúkli sme, a to opätovne, mestu Kremnica, aby sme uvedenú záležitosť definitívne uzavreli tak, aby samospráve nevznikali ďalšie náklady za právne služby, ktoré už aj tak dosahujú vysoké hodnoty. Mesto sa rozhodlo nesúhlasiť a ísť do ďalších súdnych konaní. Majú na to právo, ale sme presvedčení, že to bude znamenať len ďalšie zbytočné výdavky pre samosprávu, ktoré mohlo mesto radšej použiť v prospech služieb pre občanov," skonštatovala Kakaščíková.



Mesto Kremnica viedlo so štátnym podnikom VLM SR súdny spor od roku 1995, keď podalo žalobu o vydanie lesného pozemku v lokalite Rovná hora. Vnútroštátne právne prostriedky samospráva vyčerpala ústavnou sťažnosťou, ktorú Ústavný súd SR odmietol v októbri tohto roka. Mesto sa preto rozhodlo napadnúť doterajšie súdne rozhodnutia podaním sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. V ďalšom stále prebiehajúcom súdnom konaní sa mesto sporí o výšku súdnych trov, ktoré má protistrane zaplatiť.



Predmetný lesný pozemok v lokalite s názvom Rovná hora má výmeru približne 640 hektárov a nachádza sa v katastri obce Sklené v okrese Turčianske Teplice. Samospráva argumentuje, že pozemok bol mestu skonfiškovaný v roku 1949 a kým väčšina zoštátnených lesov sa po Nežnej revolúcii vrátila do rúk samosprávy, časť Rovnej hory vojenské lesy mestu vydať odmietli.