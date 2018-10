Na autosalóne v Nitre predstavili aj vojenskú techniku

Prototyp 8x8 už absolvoval vojskové skúšky. Ich výsledky zapracujú do návrhu ďalšieho postupu realizácie projektu BOV 8x8, ktorý prerokuje Bezpečnostná rada a vláda SR.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany SR predstavilo verejnosti na autosalóne v Nitre (11.-14.10.) prototyp bojového obrneného vozidla 8x8. Je to produkt domáceho obranného priemyslu vyrobený v spolupráci s Fínskom. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



"Je to historicky prvýkrát, keď máme na Autosalóne nitrianskeho Agrokomplexu najmodernejšiu vojenskú techniku. Chcem za tento unikátny zážitok pre návštevníkov národného výstaviska poďakovať ministrovi obrany. Verím, že spoluprácu našich rezortov pri výstavách ešte rozšírime," povedala podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).



Bojové obrnené vozidlo 8x8 rezort obrany verejnosti predstavil už niekoľkokrát. "Chceme, aby mali občania reálnu predstavu o tom, akým vozidlom chceme vyzbrojiť naše ozbrojené sily," povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Zdôraznil, že vozidlo je vyrobené na Slovensku.



Prototyp 8x8 už absolvoval vojskové skúšky. Ich výsledky zapracujú do návrhu ďalšieho postupu realizácie projektu BOV 8x8, ktorý prerokuje Bezpečnostná rada a vláda SR. Ak budú súhlasiť s navrhovaným postupom, rezort obrany plánuje do roku 2024 postupne obstarať do 81 vozidiel tohto typu. Ich cena by nemala presiahnuť 417 miliónov eur.