MO SR: Vo velení Spoločného operačného veliteľstva došlo k zmene

Banská Bystrica 16. decembra (TASR) – Vo velení Spoločného operačného veliteľstva (SOV) došlo k zmene. V piatok v jeho historickej budove v Banskej Bystrici generálmajor Ondřej Novosad odovzdal velenie svojmu nástupcovi brigádnemu generálovi Martinovi Michalkovi. Novosad po vyše 42 rokoch v uniforme odchádza do výsluhového dôchodku. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) Štefan Zemanovič.



Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil za účasti velenia OS SR na čele s generálom Danielom Zmekom a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka.



Zmeko vyzdvihol osobný príspevok Novosada k budovaniu OS v rôznych funkciách. Osobitne ocenil úspešný štart SOV v Banskej Bystrici ako elementu vo veliteľskej štruktúre OS, ktorej úlohou je komplexne plánovať a riadiť spoločné operácie pri obrane SR a pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru a to samostatne alebo v koalícii s podporou vyčleneného úsilia ďalších zložiek.



SOV sídli v Banskej Bystrici v budove, ktorá sa priamo viaže k udalostiam Slovenského národného povstania. "To je odkaz, ktorý zaväzuje, zvlášť v dobe, v akej žijeme, kedy mier a pokoj nie je samozrejmosťou, kedy sa náš sused Ukrajina bráni pred vzdušnými útokmi. Preberajúcemu veliteľovi prajem veľa zdaru a síl pri plnení úloh, ktoré ho v tejto funkcii čakajú," konštatoval Kozák.