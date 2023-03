V Pavlovciach nad Uhom predstavia emigráciu Slovákov do Ameriky

Bratislava 6. marca (TASR) - V obci Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce) dokončujú múzeum, ktoré bude mapovať vysťahovalectvo z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Otvorené by malo byť od 6. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.



"Či už v predvojnovom alebo medzivojnovom období, ale tiež po druhej svetovej vojne opustili stovky tisíc Slovákov naše územie a odišli do Severnej Ameriky. Mnohí sa vrátili naspäť, mnohí tam ostali," povedal dočasný šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO) počas pondelkovej návštevy pripravovaného múzea. Ministerstvo projekt múzea s názvom Kasigarda opakovane podporilo prostredníctvom dotačnej schémy, a to v celkovej hodnote 40.000 eur.



Hlavným cieľom podporeného projektu bola rekonštrukcia budovy múzea, ktoré sa nachádza v obci Pavlovce nad Uhom, konkrétne v časti Ťahyňa, a propagácia vojenských dejín prostredníctvom dejín Slovákov v Amerike. Išlo o záchranu tzv. amerikánskeho domu na Zemplíne. Okrem iného sa projekt zameriava aj na predstavenie amerických Slovákov ako príslušníkov armády USA od prvej svetovej vojny až po operáciu Púštna búrka.