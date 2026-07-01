< sekcia Regióny
Mobil za volantom? Bratislavská polícia zasahovala na diaľniciach
Polícia zdôraznila, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonali v utorok (30. 6.) od 9.00 do 12.00 h zvýšený dohľad na diaľniciach D1, D2 a D4. Zamerali sa na činnosť všetkých vodičov, hlavne nákladných vozidiel a autobusov. Počas kontroly odhalili 11 priestupkov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Desať vodičov obsluhovalo mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predchádzania. Vodiči boli za priestupky vyriešení v blokovom konaní. Jazda pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok zistená nebola,“ ozrejmila hovorkyňa.
Polícia zdôraznila, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. „Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ uviedli policajti.
„Desať vodičov obsluhovalo mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predchádzania. Vodiči boli za priestupky vyriešení v blokovom konaní. Jazda pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok zistená nebola,“ ozrejmila hovorkyňa.
Polícia zdôraznila, že bude v podobných kontrolách na území Bratislavského kraja pokračovať aj naďalej. „Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou,“ uviedli policajti.