Mobilná ambulancia zvolenskej nemocnice mala vlani 15 výjazdov

Zvolen 27. februára (TASR) - Mobilná výjazdová ambulancia zvolenskej nemocnice vlani počas 15 výjazdov ošetrila viac ako 370 pacientov. Projekt je v súčasnosti zameraný na tých, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. TASR o tom v utorok informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Dodala, že myšlienka mobilnej ambulancie vznikla po eskalácii vojnového konfliktu v roku 2022. "Mobilná klinika poskytuje Ukrajincom zdravotnú starostlivosť na úrovni obvodného lekára. Náš tím vyráža za nimi do komunity, kde takúto starostlivosť poskytuje," objasnil generálny riaditeľ AGEL Merea Ernest Caban.



Ľudom urobia všeobecné vyšetrenie a zhodnotenia celkový zdravotný stav. Je to aj meranie základných fyziologických funkcií, poskytnutie informácií o zdravotnom stave a o možnostiach liečby. V prípade potreby pacientovi ordinujú lieky. Najčastejšie zdravotníci v rámci výjazdov riešia bežné civilizačné ochorenia. "Sú to hypertenzia, srdcovo-cievne choroby, diabetes, chronická bolesť a bežné respiračné ochorenia," spresnila hovorkyňa. Spomenula, že sa im však podarilo zachytiť aj poruchy srdcového rytmu, neliečené hypertenzie i diabetes. V prípade, že je to závažnejšie ochorenie, pacient dostáva odporúčanie na vyšetrenie k špecialistovi.



Výjazdový tím mobilnej kliniky tvoria lekár, zdravotnícky záchranár alebo zdravotná sestra, administratívny pracovník, tlmočník, vodič ambulancie a koordinátor. Výber miesta výjazdu a zorganizovanie ľudí, ktorí potrebujú lekársku pomoc zabezpečuje občianske združenie Equita. Zdravotnícky tím sa u pacientov podľa hovorkyne stretáva aj s ťažkými psychickými ranami. "Veľakrát u nich identifikujú traumy zo straty blízkeho človeka a už žien aj traumy z rodovo podmieneného násilia," poznamenala Lucia Roussier z Equita. Priblížila, že poskytujú podporu osobám, ktoré potrebujú asistenciu v takýchto životných situáciách. Napájajú ich na psychologickú, právnu, sociálnu a ďalšiu zdravotnú pomoc



Služby mobilnej kliniky budú do konca roka 2024. V roku 2022 mala 34 výjazdov a ošetrila 523 pacientov.