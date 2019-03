Mobilná aplikácia zjednoduší zrakovo znevýhodneným počúvanie kníh

Podľa rehabilitačného inštruktora a IT technika ÚNSS v Košiciach Jána Podolinského nevidiaci a slabozrakí často počúvajú zvukové knihy, keďže dostať sa k obsahu tých klasických je pre nich zložité.

Košice 7. marca (TASR) – Mobilná aplikácia SKN – Corvus má zrakovo znevýhodneným zjednodušiť počúvanie zvukových kníh a časopisov z webovej stránky Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči. V Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Košiciach ju vo štvrtok predviedol správca Digitálnej knižnice SKN Norbert Végh.



Mobilná aplikácia umožní sťahovať nahrávky z webovej stránky SKN. Ako povedal Végh, zrakovo znevýhodneným uľahčí prácu napríklad v tom, že si zapamätá prihlasovacie údaje, a jej ovládanie je jednoduché a intuitívne. Tiež pripomenul, že mobilný telefón je na rozdiel od počítača cenovo dostupnejší a nepotrebuje ani nákladný špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup.



„Na webovej stránke SKN si nevidiaci nájde mobilnú aplikáciu a nainštaluje si ju. Musí mať platné meno a heslo, ktoré získa po predložení dokladov, ako napríklad preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý, pozn. TASR), a následne si môže vyberať zo 6000 zvukových kníh, ktoré sú určené pre nevidiacich,“ povedal s tým, že za symbolický poplatok je v MP3 formáte k dispozícii aj okolo 800 rôznych časopisov.



Spomínaná verzia aplikácie, ktorú vyvinulo občianske združenie Stopka, funguje v mobilných telefónoch s operačným systémom Android. Prostredníctvom nej môže používateľ do knižnice aj zavolať. „Ak by sa mu s touto aplikáciou narábalo ťažko alebo by sa mu nedarilo vyfiltrovať si jednu z kníh, dokážeme ju do jeho mobilu poslať na diaľku,“ uviedol Végh.



Podľa rehabilitačného inštruktora a IT technika ÚNSS v Košiciach Jána Podolinského nevidiaci a slabozrakí často počúvajú zvukové knihy, keďže dostať sa k obsahu tých klasických je pre nich zložité. „Papierovú knihu potrebuje (nevidiaci) cez skener a počítač dostať do elektronickej podoby, čo predstavuje veľa hodín práce. Takto mu knižnica ponúkne už hotový produkt,“ uzavrel s tým, že existujú aj takzvané braillovské tlačiarne, pri nich je však na želaný výsledok potrebná asistencia vidiaceho.



Predvádzanie mobilnej aplikácie v ÚNSS v Košiciach sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc. Aby sa ju nevidiaci používatelia naučili ovládať, v tomto roku má byť prezentovaná na viacerých podujatiach.