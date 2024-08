Mobilná Jednotka zdravia poskytne v mestách preventívne merania

Košice 14. augusta (TASR) - Takzvanú malú preventívnu prehliadku poskytne v regiónoch po celom Slovensku Jednotka zdravia. Zelené karavany budú pristavované od pondelka 19. augusta a bezplatne budú ponúkať rôzne zdravotné merania pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní. Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol riaditeľ úseku služieb poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Jendroľ, počas piatich rokov chcú navštíviť 1000 miest.



Jedno z vozidiel bude mobilnou ambulanciou, kde budú realizovať zdravotnícke merania. Druhé bude pobočkou Dôvery. Čo sa týka meraní, spojené sú s kožným, očným a srdcovocievnym zdravím. Vyšetrenia vyberali podľa možnej dostupnosti výsledkov a chronických ochorení, ktoré sú na Slovensku najviac zastúpené.



Konkrétne pôjde o meranie krvného tlaku a z kapilárnej krvi si možno nechať zmerať CRT, glykovaný hemoglobín, cholesterol či kyselinu močovú. K dispozícii bude tiež diagnostika zloženia a stavby ľudského tela, pleti, vlasov a vlasovej pokožky, meranie ostrosti zraku a dioptrií, ako aj kožné vyšetrenie.



Projekt má pomôcť zlepšiť prístup k prevencii v regiónoch a zvýšiť účasť obyvateľov na preventívnych vyšetreniach. Prvým mestom, ktoré Jednotka zdravia navštívi, bude Stropkov. "Chceli by sme chodiť skôr do miest, ktoré nie sú až také veľké. Je dobré, aby sme išli tam, kde je horšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Celá myšlienka je prísť za ľuďmi, aby si to vyskúšali, že je to naozaj jednoduché, nič to nestojí ani nebolí a aby sa v prípade potreby čo najskôr naštartoval liečebný proces," spresnil Jendroľ.



Anonymné merania budú realizovať lekárnici. Ako uviedol prevádzkový riaditeľ siete lekární Dr. Max Jaroslav Kypr, lekárnik je osobou, na ktorú sa ľudia často obracajú pri riešení urgentných otázok súvisiacich so zdravím. "Za posledné roky vidíme aj to, ako k nám chodia nielen pre svoj liek, ale aj za rôznymi meraniami. Práve preto sme do Jednotky zdravia zaradili úkony, ktoré sú kľúčové pre zachovanie zdravia a môžu prispievať k prevencii ochorení," uviedol. Pripomenul, že merania v Jednotke zdravia budú poskytované zadarmo.



Bližšie informácie vrátane harmonogramu sú zverejnené na webovej stránke www.jednotkazdravia.sk.