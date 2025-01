Mobilná ľadová plocha bude na námestí Prievidze dlhšie

Prievidza 4. januára (TASR) - Mobilnú ľadovú plochu na Námestí slobody v Prievidzi bude môcť verejnosť využívať dlhšie. Jej prevádzku mesto predĺžilo do 12. januára. Informovalo o tom na sociálnej sieti.



Klzisko chcela samospráva na námestí ponechať do konca zimných prázdnin, teda 6. januára. Verejnosť ho môže využiť denne od 8.00 h do 21.00 h.



Prenosná ľadová plocha má drevené podložie a rozmery 38 krát 20 metrov. Technologická časť dokáže zabezpečiť výrobu ľadu s teplotou do mínus osem stupňov Celzia pri okolitej teplote vzduchu do desať až 15 stupňov Celzia a hrúbke ľadu do troch centimetrov. Zariadenie využíva nepriame chladenie.



Mobilnú ľadovú plochu umiestnila samospráva na námestí po niekoľkoročnej prestávke. Umožnil jej to sponzorský príspevok, úsporné opatrenia vo verejnom osvetlení a stabilizácia cien elektrickej energie, ktoré boli minulý rok výrazne vyššie.