< sekcia Regióny
Mobilná ľadová plocha v Prievidzi bude na námestí aj túto zimu
Prenosné klzisko bude mať rozmery 38 krát 20 metrov, umiestnené bude na pevnom drevenom podloží.
Autor TASR
Prievidza 3. novembra (TASR) - Mobilná ľadová plocha bude na Námestí slobody v Prievidzi aj túto zimu. S jej montážou začali Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) v týchto dňoch, verejnosť ju bude môcť po prvý raz využiť s príchodom svätého Mikuláša. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Prenosné klzisko bude mať rozmery 38 krát 20 metrov, umiestnené bude na pevnom drevenom podloží. „Moderné chladiace zariadenie umožňuje tvorbu kvalitného ľadu s teplotou až do mínus osem stupňov Celzia aj pri miernejších zimných teplotách do 15 stupňov Celzia. Využíva nepriame chladenie, ktoré je energeticky efektívne a šetrné k životnému prostrediu,“ priblížila Beňadiková.
Chladiace zariadenie doviezli TSMPD na námestie už v závere októbra, zároveň začali s budovaním podesty. „Práce sme spustili v dostatočnom predstihu, aby sme mohli dôkladne otestovať všetky technické časti a pripraviť klzisko bez časového stresu. Naším cieľom je, aby bola ľadová plocha sprístupnená pre verejnosť tradične s príchodom sv. Mikuláša,“ povedal vedúci strediska športovísk TSMPD Branislav Bucák.
Klzisko bude aj tento rok bezplatne prístupné pre verejnosť denne minimálne do konca vianočných prázdnin, pričom prevádzku mesto prispôsobí aktuálnym poveternostným podmienkam.
Primátorka Katarína Macháčková je podľa svojich slov rada, že sa mestu podarilo nadviazať na tradíciu, ktorú si Prievidžania obľúbili. „Ľadová plocha patrí k čaru adventného obdobia a prináša radosť deťom i dospelým. Aj vďaka zodpovednému hospodáreniu mesta a podpore sponzorov môžeme túto zimnú atrakciu opäť priniesť našim obyvateľom. Okrem toho opäť plánujeme aj rozšírenú prevádzku stánkov s občerstvením, aby si návštevníci mohli vychutnať ešte príjemnejšiu atmosféru,“ ozrejmila Macháčková.
Korčuľovanie na ľade môže verejnosť využiť i na zimnom štadióne. Rozpis verejného korčuľovania nájdu obyvatelia na stránke TSMPD.
Prenosné klzisko bude mať rozmery 38 krát 20 metrov, umiestnené bude na pevnom drevenom podloží. „Moderné chladiace zariadenie umožňuje tvorbu kvalitného ľadu s teplotou až do mínus osem stupňov Celzia aj pri miernejších zimných teplotách do 15 stupňov Celzia. Využíva nepriame chladenie, ktoré je energeticky efektívne a šetrné k životnému prostrediu,“ priblížila Beňadiková.
Chladiace zariadenie doviezli TSMPD na námestie už v závere októbra, zároveň začali s budovaním podesty. „Práce sme spustili v dostatočnom predstihu, aby sme mohli dôkladne otestovať všetky technické časti a pripraviť klzisko bez časového stresu. Naším cieľom je, aby bola ľadová plocha sprístupnená pre verejnosť tradične s príchodom sv. Mikuláša,“ povedal vedúci strediska športovísk TSMPD Branislav Bucák.
Klzisko bude aj tento rok bezplatne prístupné pre verejnosť denne minimálne do konca vianočných prázdnin, pričom prevádzku mesto prispôsobí aktuálnym poveternostným podmienkam.
Primátorka Katarína Macháčková je podľa svojich slov rada, že sa mestu podarilo nadviazať na tradíciu, ktorú si Prievidžania obľúbili. „Ľadová plocha patrí k čaru adventného obdobia a prináša radosť deťom i dospelým. Aj vďaka zodpovednému hospodáreniu mesta a podpore sponzorov môžeme túto zimnú atrakciu opäť priniesť našim obyvateľom. Okrem toho opäť plánujeme aj rozšírenú prevádzku stánkov s občerstvením, aby si návštevníci mohli vychutnať ešte príjemnejšiu atmosféru,“ ozrejmila Macháčková.
Korčuľovanie na ľade môže verejnosť využiť i na zimnom štadióne. Rozpis verejného korčuľovania nájdu obyvatelia na stránke TSMPD.