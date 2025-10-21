Mobilné fotodielne Sila okamihu sú zamerané na objavovanie Spiša

< sekcia Regióny
Podujatie je venované pamiatke Jerzyho Gawela (1953 - 2025), zakladateľa a riaditeľa Školy kreatívnej fotografie a Krakovskej školy umení a módneho dizajnu.
Poráč 21. októbra (TASR) - Mobilné fotodielne Sila okamihu, ktoré sa konajú od utorka do nedele (26. 10.) v Poráčskej doline, sú zamerané na objavovanie „nevideného“ Spiša. Pokračovanie kreatívnych programov Domu fotografie realizuje Galéria umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Akadémiou výtvarných umení v Krakove, inštitúciou Krakovské umelecké školy, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a so súkromnou firmou. GUS o tom informuje na svojej webstránke.
Fotodielne ponúkajú tematické dielne dokumentárnej a experimentálnej fotografie pod vedením skúsených lektorov - pedagógov vysokých škôl na Slovensku i v Poľsku. Počas dielní je pripravený program pre verejnosť: autorské prednášky, konzultácie portfólií, ako aj demonštrácia strukáže - grafického, sčasti fotografického zobrazenia.
Zmyslom dielne s názvom Nový dokument/Prirodzený svet v neprirodzenom svete, ktorej lektorom je Jozef Sedlák, je kultivovať výrazové prostriedky, a tým docieliť emotívne-racionálnu komplexnosť autorského prejavu.
Dielňa Experiment/Laboratórium sveta, citov a myšlienok, ktorú povedie Tomáš Agat Blonski, má široký tematický okruh: reflexie subjektívneho pozorovania, portrét, krajina, ako aj zložitejšie formy ako inscenovaná fotografia a inštalácie. Dielňa je otvorená rôznym fotografickým technikám - od klasickej cez digitálnu fotografiu až po obrazy modifikované pomocou umelej inteligencie.
Strukáž/Alternatívy grafického zobrazenia vo fotografii priblíži lektor Vítězslav Krejčí. Chemigram, alternatívne strukáž (angl. chemigraphy), je špeciálny druh fotografickej techniky vznikajúcej ako kresba, maľovanie, odtláčanie, striekanie a podobne pomocou aplikácie fotochemických roztokov - ustaľovača a pozitívnej vývojky. Tvorivý proces je možné realizovať v bežnom svetelnom prostredí. Výsledok závisí od náhody a nedá sa identicky zopakovať.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
