Mobilné očkovacie jednotky BBSK už zaočkovali 751 seniorov

Banská Bystrica 11. mája (TASR) – Mobilné očkovacie jednotky zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) zaočkovali v okresoch Revúca a Banská Štiavnica doposiaľ 751 seniorov. Pilotnú fázu mobilného očkovania hodnotí BBSK úspešne, aktuálne preto hľadá ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vďaka ktorým bude môcť službu rozšíriť. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



S mobilným očkovaním proti ochoreniu COVID-19 začal BBSK koncom apríla, zdravotníci seniorov očkujú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Kým v Tornali v Revúckom okrese zriadil BBSK mobilné očkovacie stredisko, v okrese Banská Štiavnica sa očkovací tím postupne presúva z obce do obce.



„Dnes priamo v obciach očkujeme v priemere 30 percent ľudí vo veku nad 60 rokov, čo je veľký úspech. Vzhľadom na priemernú zaočkovanosť 50 percent dosahujeme v obciach žiaducich 80 percent zaočkovanosti v tejto vekovej skupine, potrebných na získanie kolektívnej imunity,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Doposiaľ mobilné očkovacie tímy zaočkovali 751 seniorov, najviac v Tornali (302) a v obciach Svätý Anton (62) a Banská Belá (56). Do obcí sa zdravotníci opäť vrátia, aby obyvateľov zaočkovali i druhou dávkou vakcíny.



Počas aktuálneho týždňa bude BBSK pokračovať v očkovaní v Tornali, vakcíny prinesú aj k obyvateľom v Jelšave, Poltári, Cinobani, ale aj do Banskej Štiavnice a okolitých obcí. „Máme informácie priamo z terénu, že očkovanie mobilnými očkovacími tímami prebieha pokojne a bez problémov. Ľudia sú veľmi radi, že nemusia za vakcínami cestovať do väčšej vzdialenosti,“ povedal Lunter s tým, že BBSK aktuálne vykonáva potrebné kroky na to, aby mohol službu ešte rozšíriť.



V Banskobystrickom kraji naďalej pokračuje aj očkovanie v ôsmich veľkokapacitných očkovacích centrách, do nedele (9. 5.) v nich dostalo vakcínu už 62.278 ľudí. Ku koncu apríla sa uskutočnilo aj očkovanie vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ktoré požiadali o výjazdovú očkovaciu službu zriadenú fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici. Zo 108 poskytovateľov sociálnych služieb sa očkovanie prvou alebo druhou dávkou zorganizovalo v 92 zariadeniach. K vakcíne proti ochoreniu COVID-19 sa tak v rámci kraja dostalo takmer 87 percent klientov a takmer 80 percent zamestnancov ZSS.