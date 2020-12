Mobilné odberové miesto pred bojnickou NsP je otvorené dlhšie

Bojnice 10. decembra (TASR) - Mobilné odberové miesto na testovanie antigénovými testami na nový koronavírus pred Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach je po novom otvorené dlhšie. Občania ho môžu absolvovať v pracovné dni od 12.00 h do 20.00 h, informoval Jozef Stopka z NsP v Bojniciach.Nemocnica predĺžila hodiny na testovanie v snahe vyjsť v ústrety občanom, ktorí chodia do práce, ako i pre veľký záujem o testy, uviedol Stopka.doplnil Stopka.Občania môžu na mobilnom odberovom mieste pred nemocnicou absolvovať i testovanie na nový koronavírus PCR testom. Testy robia zdravotníci v pondelok a v piatok od 7.30 h do 10.30 h, v utorok, stredu a štvrtok od 7.30 h do 11.00 h.upozornil Stopka.Záujem o testovanie zo strany občanov, nielen z okresu Prievidza, ale aj z ďalších okresov, označil Stopka za obrovský aj vzhľadom na to, že odbery vykonávajú zdravotníci po pracovnej dobe mnohých záujemcov.