Mobilné odberové miesto pri bojnickej nemocnici bude fungovať naďalej

Bojnice 5. februára (TASR) - Mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 pred Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude fungovať i naďalej. Umožnila to nová zmluva, ktorú uzatvorila nemocnica s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR. TASR o tom v piatok informoval námestník ekonomicko-technického úseku NsP Jozef Stopka.



Na základe zmluvy bude môcť nemocnica pokračovať v testovaní obyvateľov antigénovými testami, zmluva je platná od 6. februára do 31. marca s možnosťou predĺženia uplatnením si opcie zo strany MZ SR. "Odbery budeme realizovať tak ako doposiaľ v priestoroch MOM, kde zabezpečujeme aj odbery na RT-PCR testovanie," uviedol Stopka.



MOM bude podľa neho fungovať v pracovných dňoch od 12.00 do 20.00 h a takisto počas každej soboty v čase od 8.00 do 16.00 h. "Pre väčší komfort záujemcov sme sa rozhodli spustiť objednávanie na konkrétny čas. Objednať sa môžu telefonicky, každý pracovný deň od 7.00 do 12.00 h a od 12.30 do 14.30 h na telefónnom čísle 046/5112161 alebo elektronicky na stránke objednatvysetrenie.sk. Odbery zrealizujeme len objednaným záujemcom o testovanie," dodal Stopka.