Mobilnému hospicu sv. Lujzy bezodplatne pomáha viacero odborníkov
Tímu hospicu pomáha i vyštudovaná psychologička Barbora Škriniarová.
Autor TASR
Prievidza 8. marca (TASR) - Mobilný hospic sv. Lujzy pomáha v regióne hornej Nitry nevyliečiteľne chorým pacientom i jeho blízkym už 15 rokov. Okrem odborného tímu sa na chode neziskovej organizácie sv. Lujza podieľajú i dobrovoľníci. Väčšinou ide o odborníkov, zamestnancom pomáhajú pri podujatiach, osvetových aktivitách či pri činnostiach, ktoré si nedokážu zabezpečiť sami. Do organizácie ich priviedla i starostlivosť hospicu o ich blízkych.
Tímu hospicu pomáha i vyštudovaná psychologička Barbora Škriniarová. Dobrovoľníctvom podľa svojich slov žije už dlhšie, začala už na strednej škole, kde sa stretla i s Veronikou Takáčovou, ktorá pre mobilný hospic aktuálne pracuje. „Donedávna som robila školskú psychologičku. Jeden klient hospicu, ktorému umierala mama, bol žiakom našej školy. Dievčatá z hospicu sa k nemu nevedeli bližšie dostať, pretože bol uzavretý. Tým, že ja som ho mala denne v škole, vedela som ho podchytiť. Vtedy som si uvedomila, že aj toto sa deje deťom a prišlo mi zmysluplné a dôležité sprevádzať ich i v takýchto ťažkých životných situáciách. Takto som sa dostala k hospicu,“ priblížila Škriniarová.
Psychologickú pomoc vo veľkej miere dobrovoľníčka podľa svojich slov zatiaľ neposkytla, jej odborné skúsenosti však zužitkovala napríklad pri spomienkovom parku počas behu pre mobilný hospic či vianočnom odkaze do neba, počas ktorého písali ľudia odkazy svojim blízkym. „Viem sa trochu inak pozrieť na to, keď je niekto v ťažkej situácii a prídu na neho emócie, aj keď dievčatá sú vytrénované oveľa viac tým, že to zažívajú denne. Nie je to bežná súčasť mojej psychologickej praxe. Viem si predstaviť, že viem byť užitočná pri takýchto aktivitách, keď niekoho premôžu emócie,“ podotkla.
Mobilný hospic sv. Lujzy má aktuálne niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí mu pomáhajú v rôznych oblastiach - od práce so seniormi cez odbornú podporu organizácie až po realizáciu komunitných aktivít. „Dobrovoľníkov máme z rôznych oblastí, sú to napríklad ľudia, ktorí nám spravujú server, teda IT profesionáli. Rovnako máme dobrovoľníkov, ktorí nám robia finančnú analýzu, ekonomiku, personalistiku. Tiež to je psychologička či záhradníci,“ spomenula Takáčová.
Zdôraznila, že dobrovoľníci sú pre mobilný hospic veľmi dôležití. „My si ich veľmi vážime a ďakujeme im za ich čas, energiu a za to, že to robia bezplatne. Vieme tak ušetriť finančné prostriedky, ktoré môžeme použiť na službu pre klientov a nie na právnické, ekonomické alebo administratívne veci,“ doplnila.
Hospicu pomáhajú i ľudia, ktorí majú alebo mali svojich blízkych v starostlivosti hospicu a svoju pomoc tímu sami ponúkajú. „Tým nás motivujú k tomu, aby sme sa realizovali aj v nejakej inej oblasti, ako je práca priamo v rodinách,“ dodala Takáčová.
