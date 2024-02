Mobilnou aplikáciou chcú priblížiť život v rímskom tábore Kelemantia

Iža 7. februára (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj pripravila novú mobilnú aplikáciu, ktorá približuje život v rímskom vojenskom tábore Kelemantia v Iži v okrese Komárno. Pripravovaná aplikácia využívajúca virtuálnu realitu by mala byť spustená na jar, informovala KOCR.



Aplikácia pomocou QR kódov rozmiestnených v tábore prenesie návštevníkov do obdobia Rimanov. Priamo v mobile zobrazí starodávny rímsky tábor so všetkými jeho stavbami, stajňami, koňmi a vojakmi.



Rímsky vojenský tábor v Iži bol súčasťou obranného hraničného systému Limes Romanus. Bol jedinou rímskou limitnou pevnosťou, ktorá bola na tomto úseku hraníc predsunutá na ľavú stranu Dunaja. Ležala oproti légiovému táboru Brigetio, ktorý stál v rímskej provincii Panónia. Z bývalého tábora v Kelemantii sa dodnes zachovali iba zvyšky základových múrov.



Celý areál s rozlohou viac ako tri hektáre je pamiatkovo chránený od roku 1957 a od roku 1990 je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bol tábor zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.