Mobilnú ľadovú plochu na námestí spustí Prievidza v piatok
Autor TASR
Prievidza 4. decembra (TASR) - Prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi spustí samospráva v piatok (5. 12.), do mesta zavíta aj svätý Mikuláš s pomocníkmi. Okrem korčuľovania pod holým nebom na obyvateľov a návštevníkov mesta čaká na námestí i detský kolotoč a vyhliadkové koleso. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Mobilná ľadová plocha bude od prvého dňa v prevádzke od 8.00 do 21.00 h, pričom ľad mesto pripravilo tak, aby si ho mohli vychutnať deti, rodičia aj skúsení korčuliari,“ uviedla Beňadiková.
Popri ľadovej ploche sa o sviatočnú atmosféru podľa nej postará i ďalší program. „O 16.30 h vystúpi na ľadovej ploche Dúhalka, ktorá roztancuje celé námestie svojou veselou šou. O 17.15 h dorazí na Námestie slobody Mikuláš so svojimi anjelikmi zo Súkromnej základnej umeleckej školy Xoana. Spoločne s návštevníkmi rozsvietia vianočný stromček a prinesú do centra mesta skutočné čaro blížiacich sa sviatkov,“ priblížila.
Počas celého zimného obdobia budú v prevádzke aj stánky s občerstvením, ktoré sú umiestnené pri vianočnom stromčeku oproti ľadovej ploche. Ich prevádzka bude rovnaká ako prevádzka klziska, teda denne od 8.00 do 21.00 h.
Upravené otváracie hodiny bude mať klzisko i stánky počas vianočných a novoročných sviatkov, na Štedrý deň budú v prevádzke od 10.00 do 14.00 h, 25. a 26. decembra od 10.00 do 21.00 h, na Silvestra od 8.00 do 2.00 h, na Nový rok od 14.00 do 21.00 h a na Troch kráľov od 10.00 do 21.00 h. V rovnakom režime budú otvorené aj verejné toalety, ktoré sa nachádzajú v uličke oproti pohostinstvu.
„K atmosfére na námestí prispeje tento rok aj detský vianočný kolotoč a veľké vyhliadkové koleso, ktoré prinesú deťom aj dospelým ďalší rozmer zimnej zábavy až do 23. decembra,“ dodala Beňadiková.
