Bratislavský kraj využíva mobilnú očkovaciu jednotku v DSS

Bratislava 17. mája (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) využíva v rámci očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj mobilnú očkovaciu jednotku. Výjazdový tím očkuje v súčasnosti v domovoch sociálnych služieb a v zariadeniach pre seniorov, v ďalšej fáze sa chce kraj zamerať aj na ďalšie špecializované a marginalizované skupiny obyvateľstva. Takéto očkovanie by sa malo čoskoro spustiť v Senci a okolí. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda BSK Juraj Droba.skonštatoval Droba.Mobilná očkovacia jednotka sa preto zamerala v prvom rade na zariadenia sociálnych služieb a domovy seniorov, keďže v nich zostali stále takí klienti, ktorí neboli z rôznych dôvodov zaočkovaní. Dôvodom mohla byť karanténa či zdravotné komplikácie, ale aj to, že mohlo ísť o ležiacich či imobilných pacientov.priblížila Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BSK.Bratislavský kraj pracuje i na spustení mobilného očkovania aj v mestách a obciach na jeho území.poznamenal Droba. Čoskoro by sa výjazdové očkovanie špecializovaných skupín malo spustiť v meste Senec a jeho okolí. Šéf kraja síce pripúšťa, že očkovanie v domácich podmienkach je veľmi náročné a z hľadiska efektívnosti veľmi neefektívne, keďže jedna sanitka vie zaočkovať denne okolo 15 pacientov, je však presvedčený, že je ich povinnosťou poskytovať aj takúto službu.Podľa generálneho riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby SR Ernesta Cabana sa stretávajú s pozitívnym vnímaním vakcinácie, či už v DSS, ale aj u pacientov doma.podotkol Caban.