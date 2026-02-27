< sekcia Regióny
Mobilný hospic Nezábudka v N. Zámkoch získal nové vybavenie
Hospic pri novozámockej nemocnici vznikol už pred rokom z iniciatívy samotných zdravotníkov.
Autor TASR
Nové Zámky 27. februára (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch v piatok predstavila mobilný hospic Nezábudka. Ako uviedol riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško, hospic poskytuje paliatívnu a ošetrovateľskú starostlivosť pre nevyliečiteľne a ťažko chorých pacientov v konečnom štádiu ochorenia v ich domácom prostredí. Aktuálne získal z plánu obnovy nové auto a ďalšie vybavenie na skvalitnenie činnosti.
Služba je určená predovšetkým pre onkologických pacientov, ktorí majú zabezpečenú celodennú starostlivosť rodinou v okolí 30 kilometrov od Nových Zámkov. „Hospic Nezábudka vznikol ako reakcia na veľkú a nenaplnenú potrebu paliatívnej starostlivosti v našom regióne. Hospicová starostlivosť je určená pre zomierajúcich pacientov, najmä pre tých, ktorí na konci života trpia nepriaznivými a nepríjemnými príznakmi. Mobilný hospic im túto zdravotnú starostlivosť poskytuje v bezpečnom prostredí ich domova, v kruhu rodiny,“ priblížila lekárka Oľga Szegheöová.
Podľa jej slov sa vďaka službám mobilného hospicu priamo u pacientov zmierňuje nápor na celý zdravotný systém. „Znižuje sa počet opakovaných volaní záchranky, počet transportov na centrálny príjem i počet hospitalizácií. Z našej praxe teda vidíme, že táto služba je v prospech pacienta i zdravotníctva,“ pripomenula Szegheöová.
Hospic pri novozámockej nemocnici vznikol už pred rokom z iniciatívy samotných zdravotníkov. „Na začiatku pracovali v naozaj v ťažkých podmienkach, nemali k dispozícii žiadne technické prostriedky, používali vlastné motorové vozidlo, často vo svojom voľnom čase. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby mohli pracovať v čo najlepších podmienkach. Projektový tím nemocnice bol úspešný pri získavaní prostriedkov z plánu obnovy, z ktorého sa podarilo získať 30.000 eur na nové auto a financie na jeho vybavenie. Verím, že to pomôže našim zdravotníkom pri výkone ich práce,“ skonštatoval Blaško.
Ako doplnil, služby mobilných hospicov patria k nedostatkovým. Jedným z dôvodov je aj ich neľahké financovanie. „Je to náročné a peniaze iba zo zdravotného poistenia nepostačujú. My však činnosť nášho hospicu dokážeme zabezpečiť, pretože je iba jednou časťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Máme príjmy aj z iných zdrojov, či už z plánu obnovy, od sponzorov alebo aj z podnikania, ktoré vieme využiť na dotovanie mobilného hospicu. Som preto presvedčený, že ho dokážeme financovať a zabezpečiť jeho službu, ktorá je veľmi dôležitá pre pacientov v ich najťažších životných situáciách,“ dodal riaditeľ novozámockej nemocnice.
