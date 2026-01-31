< sekcia Regióny
Mobilný hospic NOÚ absolvoval 693 návštev onkologických pacientov
Celá opatrovateľská starostlivosť je podľa sestričky na rodine. Tím mobilného hospicu pacienta vyšetrí a ukáže rodine, ako sa o pacienta má starať, keď je ležiaci.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Minulý rok absolvoval mobilný hospic fungujúci pri Národnom onkologickom ústave (NOÚ) 693 návštev onkologických pacientov. V roku 2024 ich bolo 744. Mobilný hospic chodí domov k pacientom, u ktorých bola ukončená onkologická liečba a chcú do smrti zostať doma. Uviedol to onkologický ústav.
Mobilný hospic funguje od roku 2020. Ide o výjazdovú skupinu, ktorú tvorí lekár, sestra, duchovný, psychológ a sociálny pracovník. „Našou úlohou je starostlivosť o pacientov, ktorým sa blíži záver života, chcú byť doma a majú rodinu, ktorá sa o nich postará. Či to bude teda priamo nejaký príbuzný alebo opatrovateľka, na tom nezáleží, len musí mať 24-hodinovú starostlivosť,“ priblížila zdravotná sestra z mobilného hospicu Henrieta Klimentová.
Celá opatrovateľská starostlivosť je podľa sestričky na rodine. Tím mobilného hospicu pacienta vyšetrí a ukáže rodine, ako sa o pacienta má starať, keď je ležiaci. Ako ho napríklad polohovať či ošetriť, keď má nejaké drobné rany. „Poučíme ich o stravovaní a zaúčame ich do podkožného podávania injekcií. Keby prišiel nejaký symptóm, ktorý, bohužiaľ, onkologické ochorenie väčšinou prináša, tak im ukážeme, vysvetlíme, ako ju podať,“ vysvetlila Klimetová. Dodala, že fungujú 24 hodín denne sedem dní v týždni. Rodine vie poradiť aj lekár cez telefón.
Mobilný hospic môže podľa Klimentovej navštíviť pacienta raz za týždeň, raz za dva týždne alebo pri zhoršenom stave dvakrát do týždňa. „Robíme od pondelka do piatka, v sobotu máme akútne výjazdy od ôsmej do ôsmej,“ tvrdí sestra. Za pacientmi cestujú do 40 minút od NOÚ. Návštevy si vždy naplánujú. Ak sa však má niektorý pacient horšie, tak poradie jázd vymenia, doplnila.
„Je veľa pacientov, ktorí chcú byť naozaj v závere života doma. Je to pre nich prirodzenejšie aj príjemnejšie byť v domácom prostredí, mať taký pocit bezpečia a istoty,“ uviedla Klimentová.
Mobilný hospic funguje od roku 2020. Ide o výjazdovú skupinu, ktorú tvorí lekár, sestra, duchovný, psychológ a sociálny pracovník. „Našou úlohou je starostlivosť o pacientov, ktorým sa blíži záver života, chcú byť doma a majú rodinu, ktorá sa o nich postará. Či to bude teda priamo nejaký príbuzný alebo opatrovateľka, na tom nezáleží, len musí mať 24-hodinovú starostlivosť,“ priblížila zdravotná sestra z mobilného hospicu Henrieta Klimentová.
Celá opatrovateľská starostlivosť je podľa sestričky na rodine. Tím mobilného hospicu pacienta vyšetrí a ukáže rodine, ako sa o pacienta má starať, keď je ležiaci. Ako ho napríklad polohovať či ošetriť, keď má nejaké drobné rany. „Poučíme ich o stravovaní a zaúčame ich do podkožného podávania injekcií. Keby prišiel nejaký symptóm, ktorý, bohužiaľ, onkologické ochorenie väčšinou prináša, tak im ukážeme, vysvetlíme, ako ju podať,“ vysvetlila Klimetová. Dodala, že fungujú 24 hodín denne sedem dní v týždni. Rodine vie poradiť aj lekár cez telefón.
Mobilný hospic môže podľa Klimentovej navštíviť pacienta raz za týždeň, raz za dva týždne alebo pri zhoršenom stave dvakrát do týždňa. „Robíme od pondelka do piatka, v sobotu máme akútne výjazdy od ôsmej do ôsmej,“ tvrdí sestra. Za pacientmi cestujú do 40 minút od NOÚ. Návštevy si vždy naplánujú. Ak sa však má niektorý pacient horšie, tak poradie jázd vymenia, doplnila.
„Je veľa pacientov, ktorí chcú byť naozaj v závere života doma. Je to pre nich prirodzenejšie aj príjemnejšie byť v domácom prostredí, mať taký pocit bezpečia a istoty,“ uviedla Klimentová.