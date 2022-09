BEH LESOPARKOM: Mobilný hospic podporilo takmer 100 bežcov

Prievidza 1. septembra (TASR) - Dostať do povedomia starostlivosť o nevyliečiteľne chorých v terminálnom štádiu ochorenia sa snažil prvým ročníkom behu Mobilný hospic sv. Lujzy v Prievidzi. Trať o dĺžke päť kilometrov prievidzským lesoparkom absolvovala vo štvrtok takmer stovka bežcov.



Trať s miernym prevýšením odbehla i Klaudia, podľa svojich slov chcela spolu so svojimi kamarátmi pomôcť dobrej veci. Priznala, že nevie presne, čo všetko zahŕňa paliatívna starostlivosť, chcela však hospic podporiť.



"Mobilný hospic funguje už od roku 2010, naším zámerom, prečo sme zorganizovali beh pre hospic je, aby sa čo najviac šírila myšlienka paliatívnej starostlivosti, starostlivosti o chorého v domácom prostredí, ktorý chce zostať so svojou rodinou až do konca," načrtla za organizátorov Mária Znášiková.



Beh je podľa nej stretnutím športovcov, ktorí športujú, aby boli zdraví, ale i podporovateľov, priaznivcov mobilného hospicu, o ktorých rodinných príslušníkov sa tím hospicu často staral.



Tím mobilného hospicu sa v domácom prostredí stará väčšinou o onkologických pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, ktorí chcú zomrieť so svojimi blízkymi a nie v nemocnici. Zabezpečuje starostlivosť o ľudí v celom okrese. "Priemerne do roka máme 130 pacientov, z nich 95 percent zomiera doma. Zvyšní zomierajú buď v kamennom hospici alebo v nemocnici. Mesačne máme do 30 pacientov, z nich polovica zomrie. Doba paliatívnej starostlivosti je tak relatívne krátka," priblížila sestra mobilného hospicu Jana Kobelová. V Rakúsku či iných krajinách trvá starostlivosť podľa nej niekoľko rokov, na Slovensku je vymedzená na desať až 14 dní, keďže pacienti prichádzajú z nemocnice. "Niekde o nás dostanú informácie, niekde nie, vyhľadajú si nás na internete či sa o nás dozvedia od príbuzných," dodala.



Prevádzku hospicov finančne zabezpečuje štát, Znášiková však upozornila, že im financie vystačia na približne polovicu nákladov, ktoré majú. "Legislatíva ohľadom paliatívnej starostlivosti je prijatá, ale ide o začiatok, aby sme mali podporu, finančné prostriedky na zakladanie, keďže prvotný proces je náročný," skonštatovala Znášiková.



Súčasťou behu boli i sprievodné podujatia. Návštevníci si tiež mohli vyskúšať špeciálny oblek, prostredníctvom ktorého sa mohli vcítiť do kože staršieho človeka.



Výťažok zo štartovného použije mobilný hospic na svoju činnosť, pomôcky, naftu. Podujatie podporilo financiami mesto Prievidza z participatívneho rozpočtu.