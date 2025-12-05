< sekcia Regióny
Mobilný hospic sv. Lujza znovu umožní poslať vianočný odkaz do neba
Nezisková organizácia Sv. Lujza zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť 15 rokov.
Autor TASR
Prievidza 5. decembra (TASR) - Mobilný hospic sv. Lujza pokračuje i v tomto roku s posielaním vianočných odkazov do neba. Svoj odkaz blízkym, ktorí zomreli, môžu ľudia napísať na jednu z ozdôb a zavesiť na vianočný stromček pred piaristickým kostolom v Prievidzi od piatka do 6. januára.
Odkaz svojej dcére, ktorá zomrela pred ôsmimi rokmi, ako i svojej zosnulej sestre, napísal Andrej z Prievidze. „Aspoň sa človek nejakým spôsobom rozlúči s blízkymi. I doma píšem odkazy pod vianočným stromčekom,“ povedal Andrej.
Andrea napísala odkaz svojej starej mame, ktorá jej bude chýbať. „Je vianočný čas, pekávali sme spolu vianočné koláčiky, čo bola naša rodinná tradícia. Teraz to je už bez nej a bude to smutné,“ uviedla Andrea, ktorá aktivitu mobilného hospicu ocenila. „Je to veľmi pekná akcia, počula som o nej po prvý raz. Prečítala som si o nej a páčilo sa mi to, preto som si povedala, že keď pôjdem okolo, určite sa zastavím,“ doplnila.
Veronika Takáčová z neziskovej organizácie sv. Lujza spomenula, že vianočný odkaz do neba pripravil mobilný hospic už po tretí raz. „Dostali sme ponuku od mesta vyzdobiť si stromček a rozmýšľali sme, ako to prepojiť s mobilným hospicom. Napadlo nám smútkové poradenstvo. To je tiež súčasťou komplexnej paliatívnej starostlivosti, ktorú poskytujeme. Vieme, že pomáha, keď človek napíše odkaz alebo svoje myšlienky a niekam ich odovzdá, preto sme to napasovali na túto aktivitu,“ priblížila Takáčová.
Tím mobilného hospicu si podľa nej uvedomuje, že predvianočné i vianočné obdobie je pre rodiny, ktorým odišiel blízky, veľmi ťažké a Vianoce tak nie sú pre každého šťastné a veselé. „Sme tu, aby sme ukázali, že ľudia neostanú v tom pocite, že o niekoho prišli, sami,“ dodala.
Nezisková organizácia Sv. Lujza zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť 15 rokov. Poskytuje služby mobilného hospicu, zdravotnú špecializovanú paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, ambulanciu všeobecného lekára, sociálne poradenstvo, smútkové poradenstvo, požičovňu zdravotníckych pomôcok a knižnicu.
