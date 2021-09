Mobilný tím zaočkoval v Radnovciach 63 ľudí, o vakcínu majú záujem

Radnovce 14. septembra (TASR) – Výjazdový očkovací tím Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zaočkoval minulý týždeň v obci Radnovce v okrese Rimavská Sobota proti novému koronavírusu 63 ľudí. Ako pre TASR uviedol Aladár Bari, starosta jednej z najmenej preočkovaných obcí v Banskobystrickom kraji, v poradí tretie mobilné očkovanie v Radnovciach bolo zatiaľ najefektívnejšie.



„Ľudia prišli na obecný úrad a po jednom boli predvolaní na očkovanie. Bol tam k dispozícii lekár, bola tam slečna, ktorá prekladala zo slovenčiny do maďarčiny a opačne,“ priblížil starosta Radnoviec. Ako dodal, obyvatelia mohli so zdravotníkmi diskutovať a získať tak odpovede na svoje otázky. „Odchádzali zaočkovaní a spokojní,“ zhrnul Bari.



Podľa dát BBSK v Radnovciach minulý týždeň zaočkovali prvou dávkou 56 ľudí, ďalších sedem obyvateľov dostalo druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovanosť prvou dávkou v obci vďaka tomu stúpla z 9,48 percenta na viac ako 15 percent. Výjazdový očkovací tím sa do Radnoviec vráti o štyri týždne a starosta dúfa, že očkovať budú opäť aj prvou dávkou. „Od tej doby mám už ďalších ľudí, ktorí by sa radi zaočkovali,“ prezradil Bari.



Za nízkym záujmom o očkovanie vidí starosta strach a nedostatok informácií. „V dnešnej dobe každý žije na internete a Facebooku. Tá dezinformácia, ktorá tam prebieha, ľudí odrádza,“ povedal Bari s tým, že negatívnych informácií je podľa jeho názoru viac ako tých pozitívnych. Ako dodal, šíriť osvetu o výhodách očkovania sa medzi obyvateľmi obce snaží aj on, potrebná je však účinná kampaň zo strany štátu. „Aby ľudia pochopili o čom to je, aby boli ústretovejší a aby dostali informácie, ktoré potrebujú,“ doplnil starosta.



Počas uplynulých dní vyslal BBSK výjazdové očkovacie tímy do desiatich obcí v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Lučenec s najnižšou zaočkovanosťou proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovať sa im podarilo celkom 242 ľudí, vďaka čomu stúpla zaočkovanosť prvou dávkou v týchto obciach priemerne o 5,43 percenta. Najväčší záujem o očkovanie bol v obciach Sútor, Barca a Radnovce v Rimavskosobotskom okrese.