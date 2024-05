Mobis Slovakia môže na halu v Novákoch žiadať o povolenie stavby

Nováky 24. mája (TASR) - Výstavbu haly spoločnosti Mobis Slovakia na výrobu elektropohonov do áut v Novákoch nebudú orgány posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodnutie vydal Okresný úrad (OÚ) Prievidza, právoplatnosť nadobudlo v stredu (22. 5.). Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil na webe Ministerstva životného prostredia SR.



OÚ Prievidza vo svojom rozhodnutí uviedol, že na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Zároveň firme nariadil pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti viacero podmienok.



Halu na výrobu elektropohonov do automobilov chce investor postaviť v priemyselnom parku v Novákoch. Do výstavby investuje približne 180 miliónov eur, zamestnať chce viac ako 300 ľudí. Nevylúčil, že v budúcnosti ešte výrobné priestory rozšíri, a to podľa požiadaviek trhu, respektíve dopytu zákazníkov.



Spoločnosť je jedným z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilky Hyundai Motor a Kia Motors, sídli spoločne s Kia Motors Slovakia na takzvanej zelenej lúke v Gbeľanoch, kde kompletizuje štyri typy automodulov. Firma vyrába i nárazníky a brzdové systémy. Svoje záujmy chce zamerať na výrobu pohonných jednotiek s batériovými článkami navrhnutými podľa špecifických požiadaviek svojich odberateľov.



Priemerná nezamestnanosť v okrese Prievidza bola podľa posledných dostupných údajov z apríla na úrovni 3,77 percenta.