Biskup Rábek požehná Náučný chodník svätého Gorazda

Močenok 17. júla (TASR) - Svätou omšou v Kostole sv. Klimenta sa v Močenku v okrese Šaľa v nedeľu 23. júla začne 31. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. V sekcii súťažných inscenácií sa predstaví šesť divadelných súborov s ôsmimi predstaveniami, v nesúťažnej časti programu sa predstavia dva súbory, informovali organizátori festivalu Obec Močenok a OZ Krediv. Festival potrvá do 30. júla.



Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude duchovný program - púť, rozbory súťažných divadelných predstavení i spoločenské stretnutie organizátorov, divadelníkov a ďalších účastníkov. Záujemcovia môžu v termíne od 26. do 28. júla nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti v tvorivých Divadelných dielňach. Manželia Ivana a Pavol Dankovci povedú dielňu tanca a pohybu, Zdenka Pašuthová povedie dielňu dramaturgie a kritiky. Pod vedením Petra Weincillera sa uskutoční dielňa interpretácie umeleckého textu a prednesu.



Súčasťou festivalu Gorazdov Močenok 2023 je aj tradičná pešia púť, ktorá sa uskutoční v stredu 26. júla. Prvýkrát pôjdu účastníci po novej trase, po Náučnom chodníku sv. Gorazda, ktorý požehná pri Kostole sv. Klimenta v Močenku biskup František Rábek. Spoločne s pútnikmi zároveň prejde celú trasu až na Nitriansky hrad.



Festival vznikol v roku 1993 ako Celonárodný festival biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. V nasledujúcich rokoch sa na ňom prezentovalo množstvo divadelných súborov z domácej i zahraničnej scény, stovky účastníkov, ktorí sa pasívne, ale i aktívne zapájali do činností v rôznych tvorivých dielňach, ktoré sú súčasťou festivalu dodnes. Poslaním festivalu je osveta kresťanského divadla, no predovšetkým úcta k sv. Gorazdovi, žiakovi vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Jeho rodný dom stál podľa historických poznatkov práve neďaleko obce Močenok v časti Gorazdov.