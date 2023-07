Náučný chodník svätého Gorazda v Močenku požehnal biskup Rábek

Močenok 27. júla (TASR) - V Močenku v okrese Šaľa vznikol nový Náučný chodník svätého Gorazda. Začína sa pri Kostole sv. Klimenta v Močenku a pokračuje po lesných cestách k miléniovému krížu pred Nitrou. Náučný chodník požehnal biskup František Rábek, vojenský ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek SR. Otvorenie chodníka bolo súčasťou 31. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.



Úsek chodníka dlhý 13,5 kilometra prešiel biskup spoločne s ďalšími 45 pútnikmi. Ocenil upravenú a vyčistenú trasu, ktorou podľa predpokladov chodili aj vierozvestcovia sv. Cyril a Metod a tiež sv. Gorazd. "Je to vzácny úsek aj pre Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda," skonštatoval biskup Rábek.



Festival Gorazdov Močenok sa začal v nedeľu 23. júla a potrvá do 30. júla. V sekcii súťažných inscenácií sa predstaví šesť divadelných súborov s ôsmimi predstaveniami, v nesúťažnej časti programu sa predstavia dva súbory, informovali organizátori festivalu obec Močenok a OZ Krediv. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je duchovný program, nechýbajú tvorivé dielne, rozbory súťažných divadelných predstavení i spoločenské stretnutie organizátorov, divadelníkov a ďalších účastníkov.



Festival vznikol v roku 1993 ako Celonárodný festival biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok. V nasledujúcich rokoch sa na ňom prezentovalo množstvo divadelných súborov z domácej i zahraničnej scény, stovky účastníkov, ktorí sa pasívne, ale i aktívne zapájali do činností v rôznych tvorivých dielňach, ktoré sú súčasťou festivalu dodnes. Poslaním festivalu je osveta kresťanského divadla, no predovšetkým úcta k sv. Gorazdovi, žiakovi vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Jeho najpravdepodobnejším rodiskom je práve osada Gorazdov, ktorá je súčasťou obce Močenok.